Tencent приостанавливает продвижение Light of Motiram на фоне продолжающегося суда с Sony

Юридическое противостояние между Sony и Tencent вокруг сходства Light of Motiram с серией Horizon вошло в новую фазу: компания Tencent официально согласилась временно прекратить продвижение игры и не выпускать её раньше IV квартала 2027 года. Решение закреплено в новом документе, поданном в суд по запросу Sony.

Light of Motiram, создаваемая студией Polaris Quest, дочерней компанией Tencent, была представлена в 2024 году и с первых минут вызвала критику за очевидные параллели с Horizon Zero Dawn — от дизайна механизированных существ до общей визуальной концепции. Sony назвала проект «рабским клоном» и подала иск, требуя запретить использование элементов, которые, по их мнению, копируют фирменные идентификаторы Horizon.

Tencent в ответ утверждает, что Sony пытается «застолбить область массовой культуры» и что визуальная узнаваемость не является нарушением торговой марки. Тем не менее компания согласилась не проводить новых тестов, не публиковать рекламные материалы и не ускорять релиз до момента, пока суд не рассмотрит ходатайство Sony о временном запрете.

Стороны также согласовали новую процессуальную дорожную карту. Tencent должна подать ответ на требование о предварительном запрете до 17 декабря 2025 года, а Sony — представить свой ответ к 2 января 2026 года. Судебное слушание перенесено на 29 января 2026 года.

До этих дат от Light of Motiram можно не ждать ни новых трейлеров, ни демонстраций — судебная пауза официально вступила в силу, а дальнейшая судьба проекта будет зависеть от решений суда в начале следующего года.