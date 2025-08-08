Tencent заменила скриншоты и описание Light of Motiram после иска от Sony

Light of Motiram от Polaris Quest была впервые представлена в ноябре 2024 года, и геймеры быстро заметили сходство с играми Horizon от Guerrilla. Реакция была резкой; Фанаты и СМИ назвали игру прямой подделкой, указав на рыжеволосую главную героиню, механических звероподобных существ и постапокалиптический сеттинг.

В прошлом месяце Sony решила обратиться в суд. В иске, поданном в федеральный суд Калифорнии, компания обвинила Tencent в создании клона своей серии видеоигр Horizon.

Недавно стало известно, что Tencent обновила свою страницу в Steam, чтобы уменьшить сходство с Horizon. Изменения включают новое описания игры, замену нескольких скриншотов, изменение ключевого арта и добавление даты релиза.

Несколько изображений, ранее демонстрирующих обширные ландшафты, роботизированных существ и локации, напоминающие Horizon, были удалены. Обновлённый набор содержит более общие изображения выживания в открытом мире, которые не так сильно склоняются к эстетике научно-фантастического племенного технологического единства.

Взгляните на старые (слева) и новые (справа) изображения ниже.

Основное рекламное изображение также было заменено. В старой версии была заметна рыжеволосая главная героиня, внешность которой напоминала Элой из Horizon. На новом изображении представлены два игровых существа: животное, похожее на пингвина, и его спутник, похожий на собаку, что полностью отвлекает внимание от персонажа-человека.

Дата выхода игры была изменена с «Будет объявлено» на четвёртый квартал 2027 года, что стало первым случаем, когда для проекта были указаны конкретные сроки. Помимо этих недавних изменений, записи SteamDB указывают на удаление нескольких видеороликов, связанных со страницей в магазине, в последние дни.

Все эти обновления указывают на явную попытку отдалить Light of Motiram от её внешнего вида, схожего с Horizon, по крайней мере, в публичных маркетинговых материалах.

На данный момент никаких существенных подвижек в самом иске не произошло. Жалоба Sony остаётся в силе, а Tencent не сделала публичного заявления.