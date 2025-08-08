Tencent заменила скриншоты и описание Light of Motiram после иска от Sony

Light of Motiram от Polaris Quest была впервые представлена в ноябре 2024 года, и геймеры быстро заметили сходство с играми Horizon от Guerrilla. Реакция была резкой; Фанаты и СМИ назвали игру прямой подделкой, указав на рыжеволосую главную героиню, механических звероподобных существ и постапокалиптический сеттинг.
В прошлом месяце Sony решила обратиться в суд. В иске, поданном в федеральный суд Калифорнии, компания обвинила Tencent в создании клона своей серии видеоигр Horizon.
Недавно стало известно, что Tencent обновила свою страницу в Steam, чтобы уменьшить сходство с Horizon. Изменения включают новое описания игры, замену нескольких скриншотов, изменение ключевого арта и добавление даты релиза.
Несколько изображений, ранее демонстрирующих обширные ландшафты, роботизированных существ и локации, напоминающие Horizon, были удалены. Обновлённый набор содержит более общие изображения выживания в открытом мире, которые не так сильно склоняются к эстетике научно-фантастического племенного технологического единства.
Взгляните на старые (слева) и новые (справа) изображения ниже.
Основное рекламное изображение также было заменено. В старой версии была заметна рыжеволосая главная героиня, внешность которой напоминала Элой из Horizon. На новом изображении представлены два игровых существа: животное, похожее на пингвина, и его спутник, похожий на собаку, что полностью отвлекает внимание от персонажа-человека.
Дата выхода игры была изменена с «Будет объявлено» на четвёртый квартал 2027 года, что стало первым случаем, когда для проекта были указаны конкретные сроки. Помимо этих недавних изменений, записи SteamDB указывают на удаление нескольких видеороликов, связанных со страницей в магазине, в последние дни.
Все эти обновления указывают на явную попытку отдалить Light of Motiram от её внешнего вида, схожего с Horizon, по крайней мере, в публичных маркетинговых материалах.
На данный момент никаких существенных подвижек в самом иске не произошло. Жалоба Sony остаётся в силе, а Tencent не сделала публичного заявления.
Испугались, что конкуренты игру с симпотными девахами сделают
А сделать страницу игры в Steam доступной в России они не хотят?
Зачем? Все дано уже сменили регион аккаунта на нормальный.
Ну видимо еще осталось какое-то число одаренных. XD
Не удивлюсь, если они даже ютубом не пользуются и другими благами цивилизации. Чебурахнутые...
Забавно это звучит.Россиянин(патриот) сменил акк на нормальный.
Сони внезапно решила что владеет монополией на рыжих девок и робозверей. Обычный корпоративный булщит чтобы задавить конкурента иском. Замена артов это очевидный троллинг для обнуления претензий. Вся игровая индустрия это один большой ксерокс последние 40 лет но заметили только сейчас. С релизом в 2027 они еще 5 раз всё переделают пока юристы сони будут пить смузи.
Двойственно. Всех тонкостей не знаешь.
теперь покемоны и палворлд в суд подадут
уже
Сони, как и Нинтендо, считают, что это они всё на свете изобрели, и поэтому им теперь все должны. Они патентуют буквально каждый чих:
так тут то кто денежку за патент занес так что ....
Вот смешно кому-то, так тут вот в чём дело: почти большая часть всего что делают китайцы в комиксах и играх нагло воруются отовсюду, даже у своих собратьев.
хаха лол . А как же шрифты названия игры в точности повторяющие Хорайзен? ) Вобще убрали // Илья Прохоров
Игра юристов и мяч на стороне юристов Сони. Отступят ли они....
На самом деле умный ход со стороны тенсентов. Они выставили себя жертвами + пропиарили игру. Теперь они будут ассоциироваться с теми, кого прижали злые сони, а ведь игра то по трейлерам лучше чем у сони получается. Т.е. реклама прошла успешно. А сони остается только кусать локти.
Вы забыли про пословицу "Паны дерутся, а у холопов чубы трещат.".