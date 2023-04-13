Сюжетная научно-фантастическая ролевая стратегия Lightracer Spark вышла в Steam ©

Smartmelon Games сообщила, что их научно-фантастическая ролевая стратегия Lightracer Spark стала доступна в Steam. Lightracer Spark — это продолжение знаменитого мобильного хита Lightracer Ignition, в который играют 5,5 млн игроков по всему миру и который выиграл награду IndiePlay China 2020 в номинации «Лучшая мобильная игра». Lightracer Spark предлагает совершенно новое межгалактическое приключение, в котором передовые цивилизации решают судьбу Вселенной.

Частично визуальный роман, частично симулятор управления и частично ролевая игра, Lightracer Spark ставит вас в роль продвинутого существа по имени Амендер, которое спустилось в различные внеземные миры. Здесь вы должны сделать выбор, чтобы привести различные цивилизации к процветанию или предотвратить их прогресс, если хотите. Накопите силу в своих решениях, прорвитесь сквозь оковы времени и пространства к центру вселенной и поймите взлет и падение всех цивилизаций.

Игроки будут манипулировать территорией на планете Оригинум, а также строить небесные объекты по всему миру. Управляя ресурсами и влияя на ландшафт, вы сильно повлияете на то, как обитатели планеты развиваются и прогрессируют.

Помимо развития эволюции отдельной планеты, вы также сможете заключать сделки с высокоразвитыми цивилизациями. С помощью технологии под названием «Переключение мировых линий» вы сможете отправиться в центр вселенной и противостоять могущественным цивилизациям, влияющим на законы природы или зажечь новые искры в темных глубинах космоса.