Большой мир, мощные мехи и уютные домики: создатели Lightyear Frontier поделились планами будущих обновлений

Разработчики симулятора фермы Lightyear Frontier решили не держать нас в неведении и поделились своими задумками на 2025 год. За последнее время они много чего напридумывали и теперь готовы показать, что у них получилось. В первую очередь нас ждёт куда более просторный мир для фермерства. Разработчики и сами рады такому решению — появится больше места, чтобы тестировать новые идеи вместе с игроками.
Управление мехом тоже обещают улучшить. Многие жаловались, что не хватает «веса», вот команда и поработала над этим. Добавили визуальных и звуковых эффектов, чтобы мех казался более мощным, но при этом остался таким же шустрым.
А ещё разработчики дадут возможность построить свой собственный домик. Причём не просто коробку поставить, а как следует обустроить его и изнутри, и снаружи.
Ждал именно такого, но пока довольно скучная и пустая игра
меня она больше отталкивает. диссонанс ловлю мехи и фермы ванильные ладно бы это хоть както обыграно и стилизованно было но ванильные фермы все портят
Прикольная игрушка // Олег Тюнин