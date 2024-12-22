ЧАТ ИГРЫ
Номинируйте Lightyear Frontier на ИГРУ ГОДА 2024!
на главную
об игре
Lightyear Frontier 19.03.2024
Адвенчура, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Кооператив
7.3 68 оценок

Большой мир, мощные мехи и уютные домики: создатели Lightyear Frontier поделились планами будущих обновлений

Lunersun
Новости

Разработчики симулятора фермы Lightyear Frontier решили не держать нас в неведении и поделились своими задумками на 2025 год. За последнее время они много чего напридумывали и теперь готовы показать, что у них получилось. В первую очередь нас ждёт куда более просторный мир для фермерства. Разработчики и сами рады такому решению — появится больше места, чтобы тестировать новые идеи вместе с игроками.

Управление мехом тоже обещают улучшить. Многие жаловались, что не хватает «веса», вот команда и поработала над этим. Добавили визуальных и звуковых эффектов, чтобы мех казался более мощным, но при этом остался таким же шустрым.

А ещё разработчики дадут возможность построить свой собственный домик. Причём не просто коробку поставить, а как следует обустроить его и изнутри, и снаружи.

9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
ka27
6
Akalaka

Ждал именно такого, но пока довольно скучная и пустая игра

4
Alex40001

меня она больше отталкивает. диссонанс ловлю мехи и фермы ванильные ладно бы это хоть както обыграно и стилизованно было но ванильные фермы все портят

2
Пользователь ВКонтакте

Прикольная игрушка // Олег Тюнин

1