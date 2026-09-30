Lightyear Frontier выйдет из раннего доступа 4 ноября - фермерство на мехах готовится к полноценному релизу

Издатель Coffee Stain Publishing и студия FRAME BREAK объявили дату полноценного релиза Lightyear Frontier — приключенческого симулятора фермерства с открытым миром, где вместо привычного трактора игроки управляют мехом. Игра покинет ранний доступ 4 ноября и будет доступна на Xbox Series и ПК.

Lightyear Frontier стартовала в раннем доступе 19 марта 2024 года. За время разработки проект предлагает обустраивать ферму на далёкой экзопланете, выращивать инопланетные культуры, исследовать окружающий мир и постепенно превращать заброшенный участок в собственную ретрофутуристическую усадьбу.

Ключевая особенность игры — мех, который используется практически во всех основных занятиях. Его можно настраивать, создавать новые детали и устанавливать модификационные чипы, меняя характеристики машины под разные задачи. С помощью мощных инструментов меха предстоит сажать и поливать растения, собирать урожай, добывать ресурсы и заниматься строительством.

При этом фермерство остаётся лишь частью игрового процесса. Игроки смогут исследовать планету, заниматься разведением инопланетного скота, отправлять ресурсы в отдалённые колонии и взаимодействовать с межпланетными соседями. Строительство также позволяет персонализировать собственную ферму с помощью различных декоративных элементов и цветовых вариантов.

Lightyear Frontier поддерживает одиночную игру и кооператив для четырёх человек. После выхода из раннего доступа 4 ноября проект будет доступен на Xbox Series и ПК через Steam и Microsoft Store.