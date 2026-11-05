Lightyear Frontier вышла из раннего доступа: фермеров ждут новые территории и завершение истории

Футуристический фермерский симулятор Lightyear Frontier добрался до полноценного релиза спустя два года в раннем доступе. Версия 1.0 уже доступна на PC и Xbox. За время разработки игра получила семь крупных обновлений, а число игроков, отправившихся осваивать инопланетную планету, превысило два миллиона.

Финальное обновление завершает основную сюжетную линию и добавляет две новые территории — Sandswept Highlands и Hollow Marsh. Благодаря им исследуемый мир увеличился примерно на 40%. Также появились дополнительные задания, связанные с местными колониями и соседями главного героя — Дианой и Ульфом. Их истории открывают доступ к новым игровым механикам.

Разработчики переработали прогрессию, автоматизацию производства, доставку ресурсов и настройку меха. Среди нововведений — автоматическая посадка семян, дополнительные культуры, инструменты и режим полёта Skyblazer. Погодная система стала динамичнее, а торнадо теперь реже мешают игрокам.

Кроме того, в Lightyear Frontier появились строительный режим с предварительным размещением объектов, новые украшения и пять уровней сложности. Команда также заявляет об улучшении производительности и уже подтвердила подготовку как минимум одного крупного обновления после релиза 1.0.