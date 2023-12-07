Научно-фантастический симулятор фермы Lightyear Frontier появится в раннем доступе в марте 2024 года

Приключенческая игра Lightyear Frontier с открытым миром в жанре фермерства выйдет в раннем доступе для Xbox Series и PC в Steam и Microsoft Store в марте 2024 года, объявили издатель Amplifier Game Invest и разработчик FRAME BREAK.
Lightyear Frontier предлагает игрокам исследовать странную и прекрасную новую планету, заложить дом и построить успешную ферму, живя в гармонии с окружающей средой. Играя в одиночку или с тремя другими игроками, передвигаясь на полностью настраиваемых мечах, мир будет жить и реагировать на действия игроков: они будут собирать, выращивать и торговать ресурсами, исследуя землю, полную достопримечательностей и загадок. Экзофермеры будут раскрывать древние секреты и развивать успешную ферму, строя усадьбу своей мечты в своем маленьком уголке галактики.
Вместе с информацией о месяце выхода игры в свет появилась дорожная карта контента, в которой рассказывается о том, какой контент игроки могут ожидать после запуска. Помимо обновлений качества жизни, команда будет упорно работать над расширением игрового мира и карты и продолжит раскрывать тайны Фронтира. После запуска планируется создать более значимые взаимодействия с игровыми соседями и животными Фронтира, а также добавить в мир больше флоры и фауны.