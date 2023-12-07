Научно-фантастический симулятор фермы Lightyear Frontier появится в раннем доступе в марте 2024 года

Игра о фермерстве, производстве, управлении ресурсами и строительстве, события которой происходят в открытом мире. Постройте свою ферму в любом удобном для вас месте и обустройте её по своему вкусу. Благодаря большому количеству строительных и отделочных инструментов вы можете создать экзоферму своей мечты.

Модифицируйте и улучшайте свой собственный трактор-мех с помощью специальных механических деталей, чтобы легко преодолевать любые трудности и успешно поддерживать свою экзоферму. Вы можете приручать множество видов неведомых диких животных с помощью совершенной системы разведения и генетики. Кроме того, у вас есть возможность разводить и выращивать различные экзотические растения, чтобы обеспечивать себя необходимыми ресурсами и придерживаться экологичного образа жизни.

Играть можно в одиночку или же с 3 друзьями по сети.