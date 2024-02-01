Научно-фантастический симулятор фермы Lightyear Frontier выйдет в раннем доступе 19 марта

Приключенческая фермерская игра с открытым миром Lightyear Frontier выйдет в раннем доступе для Xbox Series и ПК в Steam и Microsoft Store 19 марта, объявили издатель Amplifier Game Invest и разработчик FRAME BREAK. Демо-версия уже доступна для Xbox и ПК.
Lightyear Frontier берет за основу классический фермерский жанр и представляет игрокам новую технику — собственный механизм. Поселившись во Фронтире, игроки будут работать над созданием усадьбы и успешной фермы, живя в гармонии с окружающей средой. Занимаясь сельским хозяйством, игроки могут создавать полезные предметы, улучшать механизмы и накапливать ресурсы, которые затем можно продать. Исследуя мир, игроки могут очистить загрязненные регионы и омолодить землю, по пути раскрывая древнюю тайну.
Благодаря уникальному мирному игровому процессу, основанному на роботах, игроки могут использовать инструменты, не требующие боевых действий, такие как бензопилы и пулемет, заряженный семенами, для сбора ресурсов и посадки сельскохозяйственных культур в одиночку или с тремя друзьями онлайн. Забота об окружающей среде на этой живописной планете также имеет ключевое значение, поскольку посадка новых деревьев и устранение загадочных загрязнений помогут возделывать мир и создавать экологически чистую экзоферму, которой игроки смогут наслаждаться.
надо глянуть может что-то интересное