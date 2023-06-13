Новый геймплей научно-фантастического симулятора фермера Lightyear Frontier ©

Приготовьте свои экзокостюмы, так как FRAME BREAK и Amplifier Game Invest (часть Embracer Group) назначили новое время выхода игры Lightyear Frontier в Ранний доступ. Первоначально игра Lightyear Frontier была представлена на мероприятии ID@Xbox в августе 2021 года и привлекала потенциальных фанатов яркими и красочными сценами освоения космоса с помощью экзокостюмов, но в итоге игра была отложена на неопределенный срок весной 2022 года.

С тех пор Lightyear Frontier вновь появилась на расширенной выставке Xbox Games Showcase 2023, и игроки, наконец, получили еще один взгляд на игру, а также совершенно новое окно релиза. Теперь обитатели домов могут с нетерпением ждать, когда они начнут использовать свои экзокостюмы в начале 2024 года, а игра выйдет на Xbox Series X|S и ПК.

Подписчики Xbox Game Pass смогут войти в игру вместе со своими друзьями в первый же день и приступить к созданию своей усадьбы на мирной инопланетной планете с помощью настраиваемого экзокостюма. До четырех игроков могут объединиться, чтобы поселиться и вести хозяйство, одновременно учась сосуществовать с таинственной планетой, хранящей древние секреты.

В Lightyear Frontier можно будет играть как в одиночку, так и в кооперативе. Геймеры будут открывать свои собственные межпланетные районы и объединяться, чтобы защитить свои посевы от различных опасностей, которые могут возникнуть в этом инопланетном мире. Как и во многих других сельскохозяйственных симуляторах, игрокам придется собирать и выращивать ресурсы, создавать здания и оборудование, делиться своей работой с другими с помощью торговца, сохраняя при этом хрупкую экосистему планеты.