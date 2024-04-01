Симулятор меха-фермера Lightyear Frontier привлек более 700 000 уникальных игроков за первую неделю

Вы становитесь владельцем фермы, расположенной на далёкой планете, затерянной на краю галактики. Здесь, вдали от суеты и стрессов привычной жизни, вы сможете начать всё с чистого листа и создать свой собственный райский уголок. Забирайтесь в кабину верного робота-помощника и приступайте к обустройству фермы, сажайте невиданные доселе инопланетные растения и исследуйте бескрайние просторы нового мира. В этом мире нет места сражениям, голоду или жажде — только сельское хозяйство, исследования и удивительные открытия.

У вас появился шанс стать частью местной экосистемы, поэтому относитесь к ней с заботой и уважением. Ваша задача — не только возделывать землю, но и восстанавливать окружающие регионы, очищая их от загадочных загрязнений, избавляясь от агрессивных сорняков и устраняя последствия природных катаклизмов. Помните, что вы — гость в этом мире, поэтому старайтесь не нарушать хрупкий баланс. Если вам приходится вырубать деревья для нужд фермы, обязательно сажайте новые, чтобы сохранить гармонию и не навредить окружающей среде.

В вашем распоряжении огромное разнообразие инопланетных культур. Исследуйте каждый уголок планеты, собирайте редкие семена и выращивайте из них диковинные растения. Ухаживайте за посевами с любовью и терпением, не забывайте поливать их и удобрять. А когда придёт время сбора урожая, вы сможете продать плоды своих трудов, чтобы заработать на дальнейшее развитие фермы, или использовать их для создания новых построек и улучшений.

В то же время мир Lightyear Frontier таит в себе не только сельскохозяйственные задачи. Никто не запрещает отправиться в неизведанные земли, полные тайн и загадок прошлого. Во время этих исследований вы можете воспользоваться своим дружелюбным спутником-сканером, который поможет отыскать разбросанные по планете улики и собрать воедино фрагменты древних знаний. Кто знает, какие удивительные открытия ждут вас на этом пути?

И конечно же нельзя обойти вниманием вашего надёжного робота-помощника. Он станет незаменимым спутником в этом приключении. Настройте его под свои нужды и предпочтения, используя широкий выбор инструментов, деталей, улучшений и вариантов покраски. Сделайте своего робота уникальным и идеально подходящим для выполнения различных задач на ферме и за её пределами.

Но несмотря на то, что ваш железный помощник способен справиться практически с любой задачей, исследовать этот дивный новый мир гораздо веселее в компании друзей. Попробуйте объединить усилия и ресурсы с тремя товарищами, чтобы создать поистине невероятную ферму. Вместе вы сможете добиться невиданных результатов и разделить радость богатого урожая.