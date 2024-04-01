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Lightyear Frontier 19.03.2024
Адвенчура, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Кооператив
6.8 44 оценки

Симулятор меха-фермера Lightyear Frontier привлек более 700 000 уникальных игроков за первую неделю

butcher69
Новости

Lightyear Frontier от студи Frame Break, научно-фантастическая игра про фермерство, в которой тракторы заменены на мехи, вышла в ранний доступ 19 марта для Xbox Series X/S и PC. Судя по всему, игра пользуется успехом: компания-разработчик сообщила о более чем 700 000 уникальных игроков за первую неделю.

В Lightyear Frontier игроки отправляются (читай: совершают аварийную посадку) на чужую планету, в итоге встречаются с PIP-3R и приступают к работе по очистке ландшафта от странной порчи. В игре также есть загадочные инопланетные руины и артефакты, которые нужно собирать. В раннем доступе находится только первый акт, то есть начало, но в разработке находятся сюжетные обновления, дополнительные миссии, новые уровни улучшений, окружение и многое другое.

В настоящее время Frame Break "усердно работает" над дорожной картой, так что следите за обновлениями в ближайшие месяцы. Тем временем компания продолжает поддерживать игру, исправляя ошибки и улучшая качество жизни.

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