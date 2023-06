Инсайдер раскрыл некоторые подробности новых игр в серии боевиков Like a Dragon ©

Культовая экшен франшиза Like a Dragon, в прошлом известная как Yakuza, в скором времени обзаведется массивным расширением линейки. Официально разработчики из студии Ryu ga Gotoku должны скоро выпустить спин-офф Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, но вместе с этим к релизу готовится полноценная номерная часть и еще одно ответвление. Инсайдер с ником FA пролил свет на будущее серии Like a Dragon, раскрыв интересные подробности про новинки серии.

Если верить словам инсайдера, а он уже ранее давал точные прогнозы из стана команды Ryu ga Gotoku, официальные анонсы по Like a Dragon состояться уже очень скоро. По данным автора утечек разработчики готовят несколько премьер в рамках презентации Xbox Showcase, 11 июня. Во время трансляции должны, как минимум показать новый трейлер Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Также на трансляции может состояться премьера еще одного тизера Like a Dragon 8.

Как отмечает FA, более подробная информация от разработчиков появится 16 июня. Как ожидается, в этот день состоится полноценный показ восьмой части Like a Dragon. По словам инсайдера, игра будет почти полностью сосредоточено на стороне Ичибана Касуги. Кроме этого, студия Ryu ga Gotoku анонсирует еще один спин-офф серии. Его точное название неизвестно, но игра будет вдохновлена последними играми Dragon Quest, а главным героем будет Ичибана.