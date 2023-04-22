Новый ролик посвятили многообразию татуировок персонажей в серии Yakuza/Like a Dragon ©

Компания Sega разместила на своем официальном канале YouTube короткий 40-секундный ролик, в котором собраны многочисленные татуировки персонажей из франшизы Yakuza/Like a Dragon. Для тех, кто не знает, эти изображение являются довольно значимыми для персонажей и содержат сильный символизм. Кроме того, их показ обычно сопровождается пафосным срыванием рубашки, что даже стало своеобразным мемом.

Последняя видеоигра по этой франшизе - Like a Dragon: Ishin!

Like a Dragon: Ishin! - это недостающая глава серии, которая наконец-то выходит на западе. Действие игры разворачивается в 1860-х годах в Кё, и борьба самурая за справедливость навсегда изменит ход истории Японии. Выхватите свой клинок и присоединитесь к революции в этом захватывающем историческом приключении.

Геймплей включает в себя захватывающее действие с доступом к нескольким видам оружия и стилям боя, включая мечника, стрелка, дикого танцора и драчуна. Дополнительный внутриигровой глоссарий дополняет контекст исторической основы людей, мест и событий, представленных в игре Like a Dragon: Ishin! Кроме того, эта часть игры призвана расширить возможности своего предшественника, эксклюзива 2014 года для Японии, благодаря поддержке локализации, совершенно новому контенту, изысканной ремастированной графике и расширенным возможностям Unreal Engine 4 для современных платформ.