Первый трейлер Like a Dragon 8 оставил главного героя без штанов

Like a Dragon 8 только что представила свой подзаголовок и дату выхода с новым трейлером.

Ранее сегодня на Xbox Games Showcase 2023 студия Ryu Ga Gotoku представила новый трейлер к игре Like a Dragon 8. Оказывается, новая игра будет иметь подзаголовок Infinite Wealth, и не только это, но похоже, что главный герой Ичибан Касуга в новой игре отправится за границу, в Америку.

И да, весь трейлер был, по сути, одним огромным гэгом с голым Ичибаном на пляже. Мы понятия не имеем, что он делает на пляже, и, очевидно, наш главный герой тоже, поскольку он проснулся без одежды и не имеет ни малейшего представления о том, как он вообще оказался за пределами Японии.

В общем, все это вполне обычно для франшизы Yakuza. Однако это первый случай, когда игра основной серии выходит далеко за пределы Японии на международную территорию, поэтому уже многое отличает Like a Dragon 8 от ее предшественников.

Дата выхода в начале 2024 года немного удивительна для новой игры Like a Dragon. Учитывая, что Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выходит в конце 2023 года в ноябре, дико представить, что всего через несколько месяцев мы получим совершенно новую игру Yakuza, да еще и полноценную RPG.