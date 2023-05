Популярная японская ютуберша Kson сыграет одну из ролей в Like a Dragon 8 ©

Сегодня во время прямой трансляции из Токио компания Sega объявила победителя Гран-при прослушивания на роль в предстоящей игре Like a Dragon 8.

Победителем, выбранным из пяти финалистов, которые были представлены месяц назад, стал Kson. Которую многие могут знать как популярного YouTuber и Vtuber (виртуальный YouTuber), связанного с агентством VShojo. Ее канал Kson ONAIR имеет 1,25 миллиона подписчиков.

В результате она получила приз в В Like a Dragon 8 примет участие ютуберша и витуберша Kson, победитель Гран-при прослушивания

В результате она получила приз в 1 миллион иен (около 570 000 рублей по текущему курсу) и, что более важно, она сыграет важную роль в предстоящей основной игре. Во время пресс-конференции главный продюсер Хироюки Сакамото рассказал больше о ее роли. В игре есть место, где собираются главные герои и их друзья, и Kson будет играть роль "Мадонны" этого места.

После объявления Kson была заметно тронута, она выразила свое удивление и радость, упомянув, что сделает все, что в ее силах, но при этом, как понятно, с трудом говорила сквозь слезы и хихиканье. Учитывая, что она известна как большая поклонница серии, такая реакция не удивительна. Позже во время трансляции она даже поприветствовала своих западных поклонников на английском языке: "Я сделала это, ребята! Спасибо!" Kson говорит на двух языках, что помогло ей повысить популярность и среди англоязычной аудитории.

Кстати, Kson и другие финалистки сыграют небольшие роли в игре Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, которая выйдет в этом году, в качестве хостесс клуба-кабаре. Роль Kson в Like a Dragon 8 будет более значимой, и у нее будет полноценная 3D-модель с ее голосом

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет в конце этого года для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC. Она ознаменует возвращение главного героя Кадзумы Кирю и расскажет о событиях между Yakuza 6: The Song of Life и Like a Dragon 8, в которой Кирю разделит роль главного героя с Ичибаном Касуги и выйдет в 2024 году для PS5, Xbox Series X|S и PC.