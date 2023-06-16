Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name 09.11.2023
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Авторы Like a Dragon Gaiden опубликовали стильные иллюстрации главных персонажей

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butcher69
Новости

После вчерашней трансляции RGG компания Sega выпустила галерею иллюстраций, изображающих главных героев предстоящей игры Yakuza Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

В галерее ниже вы можете увидеть каждого персонажа в сопровождении своего актера: Кадзума Кирю и его актер Такая Курода, Косэй Сишидо и Ясукадзе Мотомия, Юки Цуруно и Ёсияки Ямагути, Акаме и Первое Лето Уйка, Хомаре Нишитани III и Ким Яек, Кихэй Ханава и Хироки Точи.

+ ещё 8 картинок

Мы также получили два изображения, демонстрирующие место действия новой игры - Сотенбори в Осаке и Исэдзаки Идзинчо в Иокогаме, вымышленные версии реальных районов Дотонбори и Иседзакитё в соответствующих городах.

В пресс-релизе также содержится подтверждение того, что в сентябре состоится мероприятие RGG Summit Fall 2023, на котором будет представлена дополнительная информация о франшизе.

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