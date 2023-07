Авторы Like a Dragon Gaiden раскрыли первые изображения роли популярной японской ютуберши Kson ©

Сегодня на выставке Anime Expo компания Sega провела заседание, посвященное серии Like a Dragon, и на нем было рассказано немного интересного о Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

На панели были показаны только кадры геймплея Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, который был продемонстрирован на RGG Summit несколько недель назад. Мы увидим ютубершу Kson в ее роли в игре. Как победительница прослушивания, проводившегося Sega в течение последних нескольких месяцев, она сыграет в игре живую роль.

Вы можете увидеть некоторые изображения из игры и ее образ на картинке ниже. Она будет играть хостес в "Кабаре-клубе" вместе с другими финалистками прослушивания. Если вы не знаете, что такое "Кабаре-клуб", то это (возможно, чрезмерно) буквальный перевод японского термина "Kyabakura", который обозначает клубы для хостесс. Это заведения, часто посещаемые бизнесменами, в которых они могут заплатить, чтобы выпить и пообщаться с привлекательными дамами.

Они появляются в нескольких частях сериала, а главный герой Казума Кирю был и клиентом, и менеджером нескольких Kyabakura, и даже сам работал в хост-клубе (версия, предназначенная для дам, нанимающих привлекательных мужчин). Стоит напомнить, что, хотя СМИ часто ассоциируют кябакуру с формой секс-торговли, любое сексуальное взаимодействие с хостес и хостами обычно строго запрещено, по крайней мере, на рабочем месте.

Кстати, поскольку Kson выиграла Гран-при прослушивания, она будет играть гораздо большую роль в качестве "мадонноподобного" персонажа (который на самом деле будет иметь реальную 3D-модель и появится в геймплее) в месте, где встречаются герои, в следующей главной игре Like a Dragon: Infinite Wealth.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет 9 ноября для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC. Игра объяснит, что случилось с традиционным героем Казумой Кирю между Yakuza 6: The Song of Life и Infinite Wealth.

Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC в начале 2024 года.