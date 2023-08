Авторы Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name показали много нового геймплея ©

Разработчики из RGG Studio недавно провели продолжительный стрим предстоящей игры Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, продемонстрировав около 50 минут игрового процесса. Сюжетные элементы не были представлены, а основное внимание уделяется мини-играм, возможностям кастомизации и другим аспектам.

В игре Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name представлены два боевых стиля, в которых игроки могут переключаться между стилями Yakuza и Agent в висцеральном ближнем бою. Используя стиль Yakuza, наводите страх на врагов, применяя дико агрессивные приемы, основанные на непревзойденной силе и мастерстве Кирю.

А в стиле Agent вы сможете наносить удары с абсолютной скоростью и точностью, используя при этом множество высокотехнологичных приспособлений, таких как наэлектризованные путы, чтобы оглушать и отправлять врагов в полет.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК через Windows и Steam 9 ноября 2023 года.