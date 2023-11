Дракон Додзимы возвращается - состоялся релиз Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Последняя работа студии Ryu ga Gotoku, ответственной за все части Yakuza, стала доступна на ПК. На Xbox Game Pass и консолях Sony игра дебютирует завтра.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name доступна с японским дубляжом и русскими субтитрами.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - это приключенческая игра, сюжет которой разворачивается между событиями Yakuza 6: The Song of Life и седьмой частью серии - Yakuza: Like a Dragon. В ней речь пойдет о судьбе легендарного Казумы Кирю, который инсценировал свою смерть, чтобы защитить семью, и теперь вынужден противостоять таинственному злодею, желающему вывести его из подполья.

Поклонники серии не нуждаются в представлении Казумы Кирю, известного как Дракон Додзимы. Он является главным героем практически всех частей серии. Благодаря Like a Dragon Gaiden мы узнаем, что случилось с Кирю до того, как его заменил другой герой в седьмой части.

Судя по первым отзывам (средний балл 79/100 на Opencritic), игра довольно короткая — на прохождение основной сюжетной линии отводится около 15 часов, но другого контента в игре тоже хватает. Критики хвалят удобную боевую систему и отличный сюжет, который один из критиков назвал "любовным письмом фанатам Казумы Кирю".