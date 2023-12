Экшен Like a Dragon Gaiden получил обновление с английским дубляжом

Sega и RGG Studio объявили о том, что английский дубляж Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name теперь доступен в виде бесплатного обновления.

Если вы пропустили, то в недавнем трейлере было показано, чего поклонники могут ожидать от английского дубляжа на этот раз.

В игре Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name представлены два уникальных боевых стиля, между которыми игроки могут легко переключаться в ходе жестких схваток ближнего боя. Стиль Yakuza погружает ваших врагов в ужас с помощью диких и агрессивных приемов, основанных на беспрецедентной силе и чуткости Кирю. С другой стороны, стиль Agent предоставляет вам возможность наносить молниеносные удары с абсолютной точностью, используя передовые высокотехнологичные приспособления, такие как наэлектризованные провода для оглушения врагов и отправки их в полет.

Эта игра также проливает свет на то, почему Кирю появился в седьмой части основного сюжета, и предоставляет предпосылки для событий в игре Like a Dragon Infinite Wealth.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.