Энтузиасты начали раздевать девушек в игре Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

На прошлой неделе состоялся релиз нового криминального боевика Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name от разработчиков студии Ryu ga Gotoku. Несмотря на то, что основной акцент игры установлен на постоянных кулачных битвах, а сюжет вращается вокруг пафосных якудза, это не помешало энтузиастам сместить его в сторону женских персонажей. Для этого пользователи решили раздеть их и подарить им откровенные наряды.

Энтузиастам потребовалось всего несколько дней с момента релиза, чтобы полностью проанализировать внутриигровые данные Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name и добавить поддержку сторонних модификаций. Несмотря на некоторые сложности, им все же удалось найти достаточно простой способ замены игровых активов. Теперь они могут безболезненно для работоспособности игры раздевать женских персонажей на улицах и редактировать образы героинь.

Первой под прицел авторов модов попала Акаме, которой полностью заменили оригинальный наряд. Теперь девушка носит только откровенные бикини разных цветов. Скачать модификацию можно бесплатно у нас на сайте вместе со специальным менеджером для модов.

Полностью раздеть девушек, энтузиасты пока не решились. По их словам, в Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name используется сложная система моделей тел, и если просто убрать одежду, зрелище будет малоприятным. Заметить оригинальную модель также не так просто, как во многих других играх, но работа над этим уже ведется.