Фанаты Like A Dragon не впечатлены новым английским голосом Кирю ©

Нелегко занять место другого человека, тем более любимого фанатами персонажа такого уровня, как Казума Кирю, давний герой франшизы Yakuza Like a Dragon. Именно в такой сложной ситуации оказался недавно объявившийся ютубер и профессиональный актер озвучки Йонг Йеа, заменивший в этой роли Дэррила Курило. В рамках выставки Anime Expo 2023 Йеа принял участие в панели, организованной разработчиком Ryu Ga Gotoku Studio, и дал зрителям предварительный просмотр, который не очень понравился.

По-видимому, для того, чтобы подбодрить фанатов, фрагмент был быстро упакован в Twitter, где он быстро набрал обороты по неправильным причинам, а раздел комментариев стал предсказуемо смешанным. Большая часть реакции, по-видимому, связана с тем, что Йеа - популярный и узнаваемый ютубер, хотя некоторые из них, похоже, были добросовестной критикой, в то время как другие всегда будут возмущаться переменами ради перемен.

Чтобы дать Йеа наиболее справедливую оценку, он опубликовал обновленную запись в более контролируемых условиях (но все еще не в профессиональном студийном качестве).