Like a Dragon Gaiden будет доступна на Xbox Game Pass в день выхода игры

В этом спин-оффе франшизы Like a Dragon вы вновь встретитесь с Кадзумой Кирю, бывшим якудза, который инициировал свою смерть и отказался от своего прежнего имени ради безопасности своих друзей и семьи. Но его спокойная жизнь под угрозой — кто-то хочет разоблачить его ложь и вытащить его на свет.

Под кодовым именем Дзёрю, Кирю пускается в путешествие по Сотенбори и Йокогаме, где его ждут не только жестокие драки, но и увлекательные развлечения. Он познакомится с новыми лицами, встретится со старыми знакомыми и раскроет тайну таинственного контейнеровоза в порту Осаки.

В боях вы будете использовать два уникальных стиля — «Якудза» с мощными и эффектными приёмами и «Агент» с современными гаджетами, такими как электрическое лассо. Выбирайте стиль в зависимости от ситуации и не давайте шанса своим врагам.