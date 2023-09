Like a Dragon Gaiden будет доступна на Xbox Game Pass в день выхода игры ©

Игра Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name будет доступна на Xbox Game Pass в день выхода игры 9 ноября, но это еще не все: Like a Dragon: Ishin! также войдет в каталог платформы Microsoft до конца этого года.

Для поклонников серии SEGA, имеющих подписку Game Pass, это большой успех, а также очередная попытка редмондской компании завоевать лояльность японских пользователей.

Как известно, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name раскроет тайную историю Казумы Кирю, а именно то, что произошло с историческим героем серии после событий Yakuza 6: The Song of Life, в результате которых он ушел в подполье и отказался от своего имени, чтобы защитить близких.

По всей видимости, бывший "Дракон Доджимы" начал работать в одной из организаций в качестве специального агента, но его новые будни будут прерваны, когда кто-то пригрозит раскрыть его секрет.