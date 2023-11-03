Like a Dragon Gaiden была создана всего за полгода

Разработка игр - это серьезное вложение средств, требующее не только немалых денег, но и времени, хотя, похоже, компания RGG Studio придумала, как обойти последнее. Серия Yakuza (или Like a Dragon, как она теперь называется) всегда была известна тем, как часто она выпускает игры, а один из ее грядущих релизов, как выяснилось, находился в разработке на удивление недолго.
В недавнем интервью Automaton директор студии Масаёси Ёкояма рассказал, что грядущая Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name была разработана всего за полгода. По его словам, после того как команда разработчиков решила посвятить целую игру рассказу о том, что произошло с главным героем Кирю между событиями Yakuza 6 и 7, тот факт, что игра является производной от готовящейся к выпуску Like a Dragon: Infinite Wealth позволило создать ее довольно быстро.
Между Like a Dragon Gaiden и Like a Dragon 8 нет большой разницы. Под этим я подразумеваю, что в некотором смысле Like a Dragon Gaiden была производной от Like a Dragon 8. Мы могли бы просто рассказать о прошлом Кирю в тридцатиминутной интермедии в рамках Like a Dragon 8, но решили, что это будет гораздо интереснее в качестве самостоятельной игры, так и появился этот проект. Хотя это означало, что придется делать дополнительную игру, в ней все равно используется тот же движок, поэтому мы подумали: "Не создавать же ее с нуля", и решили пойти по этому пути. В итоге на ее создание у нас ушло около полугода.
Ёкояма добавил, что хотя студия рассматривала возможность выпуска Like a Dragon Gaiden в качестве DLC, в конечном итоге было принято решение двигаться в другом направлении.
Я тот, кто первым сказал: "Давайте сделаем это". Я сказал: "Если вы собираетесь сделать эпизод о прошлом Кирю, то гораздо быстрее будет сделать игру об этом". После этого мы сначала думали сделать его в виде DLC, но потом решили, что он достаточно интересен для физического издания. Но для физического издания нам нужно было больше контента, и мы решили его добавить. Так все и закрутилось.
Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выходит 9 ноября для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.
Как будто раньше дольше делали, ничего а игре не меняется даже локации те же самые, +- графика, и пару локаций новых.
Якудза тот случай, когда ничего менять не нужно. Геймплейно все якудзы идеальны. А сами локации от игры к игре всё-таки меняются, в них как бы течёт время. И даже когда ты попадаешь на туже самую локацию, ты кайфуешь от изменений на ней. Ты реально чувствуешь, что уже прошло, скажем, 10 условных лет на этой локации. Где-то небоскрёб построили, которой в прошлой игре был только в планах. Где-то здание снесли. Где-то магазинчик новый открылся. Поэтому просто пусть продолжают давать новый сюжет. Серьёзные изменения в новых якудзах не нужны. Якудза идеален!
А кто-то до сих пор считает, что игры Ubisoft конвейер, хотя их делают минимум 2-3 году. Интересно, а чем тогда эти люди считают якудзу, которую и за год могут сделать, и даже за пол года? Впрочем, качество якудз от короткого срока производства ни разу не пострадало. Тот редкий случай, когда даже не ощущаешь конвейерности. Каждая часть якудзы по своему идеальна, на мой взгляд. Ну и тот факт, что локации в якудзах одни и те же, неудивительно, что новую часть можно сделать быстро. Ведь по сути у разрабов локации всегда готовы. остаётся только сюжет на них добавить. И готова новая якудза!
Казалось бы, из-за такого подхода должно пострадать качество. Но в якудзах качество всегда на высшем уровне, и не имеет никакого значения, какой срок разработки был. Качество всегда на высоте. В этом смысле японцы талантливые работяги. Почёт и уважение им!
Я, на самом деле, кайфую с того, что в каждой игре одинаковые локации. В якудзах как бы течёт время. Ты как бы живёшь вместе с героями. Ты видишь, как с течением времени от игры к игре меняются детали на локациях. Скажем, в одной игре всюду стояли телефонные будки. А в другой игре время утекло вперёд, все будки исчезли, и тут уже все пользуются смартфонами. Честное слово, я кайфую с такого подхода разрабов к локациям. Молодцы!
В этот раз русскую локализации, насколько мне известно завезли, ну и на том спасибо)
У них привычка быстро делать игры, да неплохо, но вот оптимизация на пк... можно и лучше.
Эм...нани? Это в каком месте оптимизон на пк плох? Все части спокойно летают в 60 кадров на максималках
А что не так с оптимизацией? Я проблем на ПК не вижу с якудзами в этом плане. Притом компу моему лет 5, не меньше. Графон всегда на ультрах и стабильно 60фпс получаю в стандартных 1080p.
На одном пк запускал кивами 2 и 7, одни и те же настройки, если первая нормально на средних шла, то 7 низкие-средние, особенно заметно на иссине где пришлось на минималках всё запускать что бы не было слайд шоу.
Даже стесняюсь про железо спрашивать, но таки задам этот вопрос. Железо какое?