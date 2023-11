Like a Dragon Gaiden была создана всего за полгода

Разработка игр - это серьезное вложение средств, требующее не только немалых денег, но и времени, хотя, похоже, компания RGG Studio придумала, как обойти последнее. Серия Yakuza (или Like a Dragon, как она теперь называется) всегда была известна тем, как часто она выпускает игры, а один из ее грядущих релизов, как выяснилось, находился в разработке на удивление недолго.

В недавнем интервью Automaton директор студии Масаёси Ёкояма рассказал, что грядущая Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name была разработана всего за полгода. По его словам, после того как команда разработчиков решила посвятить целую игру рассказу о том, что произошло с главным героем Кирю между событиями Yakuza 6 и 7, тот факт, что игра является производной от готовящейся к выпуску Like a Dragon: Infinite Wealth позволило создать ее довольно быстро.

Между Like a Dragon Gaiden и Like a Dragon 8 нет большой разницы. Под этим я подразумеваю, что в некотором смысле Like a Dragon Gaiden была производной от Like a Dragon 8. Мы могли бы просто рассказать о прошлом Кирю в тридцатиминутной интермедии в рамках Like a Dragon 8, но решили, что это будет гораздо интереснее в качестве самостоятельной игры, так и появился этот проект. Хотя это означало, что придется делать дополнительную игру, в ней все равно используется тот же движок, поэтому мы подумали: "Не создавать же ее с нуля", и решили пойти по этому пути. В итоге на ее создание у нас ушло около полугода.

Ёкояма добавил, что хотя студия рассматривала возможность выпуска Like a Dragon Gaiden в качестве DLC, в конечном итоге было принято решение двигаться в другом направлении.

Я тот, кто первым сказал: "Давайте сделаем это". Я сказал: "Если вы собираетесь сделать эпизод о прошлом Кирю, то гораздо быстрее будет сделать игру об этом". После этого мы сначала думали сделать его в виде DLC, но потом решили, что он достаточно интересен для физического издания. Но для физического издания нам нужно было больше контента, и мы решили его добавить. Так все и закрутилось.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выходит 9 ноября для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.