Like a Dragon Gaiden - Дайго, Мадзима и Саэдзима, как сообщается, могут быть играбельными в режиме Battle Arena

Франшиза Like a Dragon будет продолжена следующей основной частью - Like a Dragon: Infinite Wealth, которая выйдет в начале 2024 года. До этого игрокам предстоит вновь заглянуть в жизнь Казуму Кирю, который выходит на пенсию под псевдонимом Дзорю в игре Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Действие игры происходит между событиями Yakuza 6: The Song of Life и Yakuza: Like a Dragon, будет описывать события, предшествующие роли Кирю в Infinite Wealth. Однако после показа трейлера на выставке Summer Game Fest Showcase компания Sega объявила, что при предварительном заказе игры в комплекте с игрой будет поставляться Legendary Fighter Pack, в который войдут Дайго Додзима, Мадзима Горо и Тайга Саедзима.

Хотя Sega официально не подтвердила их роли, новая панель на Anime Expo 2023 показала, что они могут стать играбельными в режиме Battle Arena. Вероятно, это необязательный режим, отдельный от кампании, который дает разные награды. Опять же, нам нужно дождаться официальных подробностей.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выходит 9 ноября для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК. Посмотрите еще немного геймплея здесь.