Like a Dragon Gaiden и еще три игры будут удалены из PS Plus Extra в январе 2026 года

Компания Sony раскрыла список игр, которые будут удалены из PlayStation Plus Extra и Deluxe с 20 января 2026 года. Всего из каталога сервиса будут удалены четыре игры, в том числе SD Gundam Battle Alliance и Sayonara Wild Hearts.

Игры, которые исчезнут из PS Plus Extra/Deluxe в январе 2026 года:

Напомним, что вчера подписчики PS Plus получили доступ к восьми новым играм: Assassin’s Creed Mirage (PS4, PS5), Wo Long: Fallen Dynasty (PS4, PS5), Granblue Fantasy: Relink (PS4, PS5), Planet Coaster 2 (PS5), Cat Quest III (PS4, PS5), LEGO Horizon Adventures (PS5), Paw Patrol: Grand Prix (PS4, PS5) и Paw Patrol World (PS4, PS5).