Like a Dragon: Gaiden не получит английского дубляжа на релизе ©

Как сообщил в своем Twitter актер озвучивания Йонг Йеа, английский дубляж в предстоящей игре будет добавлен в патче после релиза. В настоящее точная дата выхода англоязычного дубляжа не определена. На старте игра будет доступна только на японском языке с русскими субтитрами.

Like a Dragon: Gaiden выйдет 9 ноября 2023 года для PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК. На старте игра будет доступна по программе Game Pass как для консолей, так и для ПК.

Недавно Ryu Ga Gotoku объявила, что в Like a Dragon Gaiden будет включена демоверсия игры Like a Dragon: Infinite Wealth, которая выйдет на тех же платформах в 2024 году.

"Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name рассказывает историю Кадзумы Кирю, который решил инсценировать свою смерть и исчезнуть из поля зрения общественности, чтобы защитить своих близких", - говорит директор студии RGG Масаёси Ёкояма.

Для поклонников серии, которым она понравилась со времен Yakuza: Like a Dragon, эта игра позволит лучше понять личность Кадзумы Кирю. Как будет разворачиваться его история, пока он сражается со своими врагами? Пожалуйста, насладитесь боевыми действиями и убедитесь в этом сами.