Like a Dragon Gaiden получит перевод на русский язык - страница игры появилась в Steam

Боевик Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, призванный стать сюжетным мостиком между между Yakuza 6 и Yakuza: Like a Dragon, а также плавно подвести к Like a Dragon 8, будет переведен на русский язык. По крайней мере так указано в описании игры на странице цифрового магазина Steam.

За предзаказ вы получите эксклюзивный доступ к набору легендарных бойцов, куда входят:



• Горо Мадзима — Бешеный пёс Симано

• Tаига Саэдзима — Убийца Восемнадцати

• Даиго Додзима — шестой председатель клана Тодзё

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name стартует 9 ноября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.