Like a Dragon Gaiden раскрывает отношения Кирю и Акаме, а также новых персонажей и скриншоты ©

Сегодня Sega опубликовала новые скриншоты и подробности грядущей игры Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Мы узнаем больше об этой истории, продолжая то, что слышали несколько недель назад. После инцидента, описанного в предыдущей статье, Кирю встречает Акаме, загадочную женщину, которая много знает о преступном мире в Сотенбори, Осака.

Она получает информацию со всего района через свою «Сеть Акаме», а бездомные являются ее глазами и ушами и отчитываются перед ней. Она также берется за рискованные просьбы, которые другие проигнорировали бы. Кирю, который решает помочь Акаме в ее бизнесе, начинает углублять свою дружбу с ней, решая проблемы местного преступного мира.

Также были представлены три персонажа.

Главный жрец, которого играет Иккью Джуки, описывается следующим образом: Человек, который служит главным жрецом Дайдодзи. Отрешившись от своих земных желаний, он любит играть в го в одиночку целыми днями. Он один из немногих, кому доверяет Кирю.

Мицуаки Канука играет Йошимуру. Менеджер фракции Дайдодзи, специализирующийся на насилии. Йошимура ставит фракцию превыше всего, безжалостно устраняя тех, кто представляет угрозу. Он открыто выражает свое презрение к Кирю, человеку, который не проявляет преданности.

Далее идет Босс, которого играет Хироши Нака. Кроме того факта, что он является высокопоставленным офицером фракции Дайдодзи, об этом старике, прикованном к инвалидной коляске, мало что известно. Как человек, обладающий значительной властью в организации, он требует, чтобы Кирю соблюдал договор, который он заключил с Дайдодзи.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет 9 ноября на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.