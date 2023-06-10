Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name 09.11.2023
6.4 21 оценка

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name будет доступна только в цифровом виде

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butcher69
Новости

Как утверждают несколько американских ритейлеров после обращения в SEGA, игра Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name будет доступна на PC, PlayStation и Xbox только в цифровом формате

Выходящая 9 ноября, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name может стать первым эпизодом в серии Yakuza без физического распространения за последние несколько лет. Причины такого решения неизвестны, особенно если учесть, что The Yakuza Remastered Collection также имела дисковый релиз, но маловероятно, что оно затронет только рынок США.

В игре в нашем распоряжении будет как минимум два различных боевых стиля: Yakuza и Agent. Первый использует опыт Кадзумы на улицах Камурочо для нанесения сокрушительных ударов по врагам, а второй позволяет ему использовать различные гаджеты, чтобы одержать верх над группами противников.

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