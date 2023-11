Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name прошла верификацию на Steam Deck

Компании Sega и RGG Studio объявили о том, что последняя часть франшизы Like a Dragon, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, теперь прошла верификацию Steam Deck.

Это означает, что игра не только функциональна, но и сразу же работает при запуске на устройстве, оптимизирована и не требует дополнительных действий и настроек.

В игре Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name представлены два боевых стиля, в которых игроки могут переключаться между стилями Yakuza и Agent в висцеральном ближнем бою. Используя стиль Yakuza, наводите страх на врагов, применяя агрессивные приемы, основанные на непревзойденной силе и мастерстве Кирю.

А в стиле агента, который наносит удары с абсолютной скоростью и точностью и использует множество высокотехнологичных приспособлений, таких как наэлектризованные провода, чтобы оглушить врагов и отправить их в полет. Эта часть также восполнит пробел, связанный с появлением Кирю в седьмой основной части, и заложит основу для игры Like a Dragon Infinite Wealth.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.