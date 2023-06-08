Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name 09.11.2023
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Like a Dragon Gaiden возвращает Кадзуму Кирю с официальной датой выхода и трейлером

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butcher69
Новости

Сегодня во время выставки Summer Game Fest компания Sega раскрыла дату выхода предстоящей игры Yakuza Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, а также показала новый трейлер.

Игра выйдет 9 ноября для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC.

В новом трейлере показано, как наш вернувшийся герой, теперь уже под кодовым именем "Дзёрю", отправляется в новое приключение через Сотенбори, Йокогаму и таинственный замок Арена. Он определенно не утратил ни капли своего обаяния.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ознаменует возвращение главного героя Кадзумы Кирю и покажет события между Yakuza 6: The Song of Life и следующей игрой, Like a Dragon 8, в которой Кирю разделит роль главного героя с Yakuza: Like a Dragon героя Ичибана Касуги и выйдет в 2024 году для PS5, Xbox Series X|S и PC.

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