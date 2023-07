Новые подробности о сюжете и персонажах Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ©

SEGA раскрыла новые подробности истории и персонажей Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, который выйдет 9 ноября и ознаменует возвращение Казумы Кирю после событий Yakuza 6: The Song of Life.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name рассказывает о том, как бывший Дракон Додзимы принял вымышленную личность и служил фракции Дайдодзи в качестве специального агента. Однако однажды он получает приказ следить за операцией по контрабанде в порту Йокогамы, но неожиданно прибывают таинственные люди, которые блокируют все и узнают бывшего якудза, таким образом обнаруживая, что он все еще жив.

Акаме

Девушка, которая переходит с одной работы на другую и живет в районе Сотенбори в Осаке. Она компьютерный эксперт, она использует сеть, чтобы не упустить ни одной части информации, и она использует свои навыки, чтобы гарантировать, что определенные люди прибудут в определенные места.

Хомаре Нишитани III

Третий патриарх клана Киджин, положения, которого он достиг с необъяснимой быстротой, Хомаре — внешне обаятельный, но на самом деле совершенно безумный человек, который больше всего на свете любит сражаться со все более сильными противниками.

Кихей Ханава

Глава фракции Дайдодзи, а также единственная связь Кирю с внешним миром, он одинаково обращается с ним и другими агентами, грубо, несмотря на прошлое бывшего четвертого президента клана Тодзё.

Косей Шишидо

Туз в рукаве клана Ватасэ, принадлежащего к Альянсу Оми: он заставляет себя уважать, внушая страх, и использует насилие, чтобы получить все, что хочет, даже прибегая к оружию, не беспокоясь о том, чтобы кого-то убить.

Юки Цуруно

Заместитель командира клана Ватасэ, Цуруно не только верный человек, но и опытный планировщик с цепким и решительным настроем. В игре он расставит Кирю ряд очень опасных ловушек.