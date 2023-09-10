Новые скриншоты экшена Like a Dragon Gaiden демонстрируют девушек из кабаре-клуба, мини-игры и прочее

Компания Sega опубликовала новую галерею скриншотов и подробностей игры Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, демонстрирующую некоторые ее особенности.
Для начала мы посмотрим на Замок — место, неизвестное обычным людям, главным развлечением которого является боевая арена для VIP-персон. Здесь проводятся турнирные бои 1v1, Zigoku Battle Arena - режим выживания, в котором приходится сражаться с волнами врагов, Special Event Matches с особыми правилами и Zigoku Team Rumble - групповые бои.
В Zigoku Team Rumble можно привлекать друзей Кирю, а также организовывать и тренировать свою команду, назначая наиболее подходящих бойцов на различные роли, например, на передовую или поддержку. Мы также увидим зал для бойцов, где можно встретиться со своими товарищами и укрепить с ними дружеские отношения. Это важное место, где бойцы могут расслабиться.
Кстати, именно в Замке вы сможете насладиться бонусом из Legendary Fighters Pack, полученным при предварительном заказе, в который входят Дайго Доджима, Горо Маджима и Тайга Саэдзима. Они также показаны на скриншотах в действии.
Далее мы заглянем в кабаре-клуб, где представлены пять победителей прослушивания, в том числе популярная ютуберша Kson, ставшая абсолютной победительницей и получившая роль в следующей игре основной линейки - Like a Dragon: Infinite Wealth. На этот раз эта функция немного отличается: пять девушек появятся в живых сценах, но вам все равно придется очаровывать их правильными ответами в зависимости от их характера, чтобы получить представление об их "особой стороне".
Затем мы переходим к одной из самых интересных мини-игр в серии - Pocket Circuit, которая представляет собой версию популярной игры Mini 4WD от Tamiya. Вы можете настраивать свой автомобиль с большей глубиной, чем раньше, и соревноваться в новых режимах, таких как Time Attack и Rival Match, позволяющих бросить вызов людям, которых вы встречаете в городе. Еще одна интересная функция - возможность полностью изменить облик Кадзумы Кирю с помощью множества различных предметов одежды и аксессуаров.
Среди других мини-игр - классические аркады и консоль Sega Master System, где можно поиграть в классические игры. В первом случае это будут Fighting Vipers 2 и Sega Racing Classics 2, а во втором - Galaxy Force и Flicky.
Дартс также возвращается. Благодаря сотрудничеству с реальным производителем Dartslive, мы сможем насладиться их новейшей машиной Dartslive3, включающей новое правило - Center Count-Up.
Все скриншоты вы можете посмотреть ниже.
Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет 9 ноября для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.
пиканчу
ну как скриншоты, просто фотки
Они делали в кивами 2 фотографа кирю, подобное и тут будет
не очень красивые и секси телочки, но для якудзы норм.
Вы тоже зашли в новость прочитав ....и прочее😁
Прикольно.
Да она вполне играбельная
А самое главное то будет в игре???
Тайландские девушки явно)
Страшненькая, конечно, но в принципе это нормальная внешность, как у 90% женского населения. Зато не навязывают недостижимые стандарты.
Не в обиду девушке на скриншоте но, уж больше на мужика похожа лицом
Открою страшную тайну. Если девушку сбрить налысо и убрать косметику, в 50% будет явно мужик, если рассматривать исключительно лицо.
Она старой выглядит, а для кабаре бара это как то странно) И те кто ставит мне минусы, поднимите глаза выше груди...
На своих стримах она выглядит немного иначе. Видимо дело в платье и прическе, стримершу зовут Kson.
все мужики зачинаются как бабы до 3 месяца. С 3 месяца пипирка ток отрастает
Тебя просто жестоко обманули это был лысый и не накрашенный