Новые скриншоты экшена Like a Dragon Gaiden демонстрируют девушек из кабаре-клуба, мини-игры и прочее ©

Компания Sega опубликовала новую галерею скриншотов и подробностей игры Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, демонстрирующую некоторые ее особенности.

Для начала мы посмотрим на Замок — место, неизвестное обычным людям, главным развлечением которого является боевая арена для VIP-персон. Здесь проводятся турнирные бои 1v1, Zigoku Battle Arena - режим выживания, в котором приходится сражаться с волнами врагов, Special Event Matches с особыми правилами и Zigoku Team Rumble - групповые бои.

В Zigoku Team Rumble можно привлекать друзей Кирю, а также организовывать и тренировать свою команду, назначая наиболее подходящих бойцов на различные роли, например, на передовую или поддержку. Мы также увидим зал для бойцов, где можно встретиться со своими товарищами и укрепить с ними дружеские отношения. Это важное место, где бойцы могут расслабиться.

Кстати, именно в Замке вы сможете насладиться бонусом из Legendary Fighters Pack, полученным при предварительном заказе, в который входят Дайго Доджима, Горо Маджима и Тайга Саэдзима. Они также показаны на скриншотах в действии.

Далее мы заглянем в кабаре-клуб, где представлены пять победителей прослушивания, в том числе популярная ютуберша Kson, ставшая абсолютной победительницей и получившая роль в следующей игре основной линейки - Like a Dragon: Infinite Wealth. На этот раз эта функция немного отличается: пять девушек появятся в живых сценах, но вам все равно придется очаровывать их правильными ответами в зависимости от их характера, чтобы получить представление об их "особой стороне".

Затем мы переходим к одной из самых интересных мини-игр в серии - Pocket Circuit, которая представляет собой версию популярной игры Mini 4WD от Tamiya. Вы можете настраивать свой автомобиль с большей глубиной, чем раньше, и соревноваться в новых режимах, таких как Time Attack и Rival Match, позволяющих бросить вызов людям, которых вы встречаете в городе. Еще одна интересная функция - возможность полностью изменить облик Кадзумы Кирю с помощью множества различных предметов одежды и аксессуаров.

Среди других мини-игр - классические аркады и консоль Sega Master System, где можно поиграть в классические игры. В первом случае это будут Fighting Vipers 2 и Sega Racing Classics 2, а во втором - Galaxy Force и Flicky.

Дартс также возвращается. Благодаря сотрудничеству с реальным производителем Dartslive, мы сможем насладиться их новейшей машиной Dartslive3, включающей новое правило - Center Count-Up.

Все скриншоты вы можете посмотреть ниже.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет 9 ноября для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.