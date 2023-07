Новые скриншоты Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ©

Издательство SEGA и разработчик Ryu Ga Gotoku Studio выпустили новую информацию и скриншоты об истории, персонажах и организациях Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Бывшая легенда мира якудза, Казума Кирю инсценирует свою смерть, чтобы защитить своих близких. Став агентом фракции Дайдодзи и получив кодовое имя «Джорю», Кирю выслеживает место незаконной контрабанды золота в порту Иокогамы. Это должно было быть легким заданием; чуть больше, чем мелочь для организации. Когда он прибывает, он обнаруживает, что несколько десятков агентов Дайдоджи находятся в режиме ожидания. Несмотря на то, что Кирю достиг звания председателя клана Тодзё, он оставался относительно незаметным среди своих сверстников. Не в силах сопротивляться их провокациям, он в конце концов яростно набрасывается, что только расширяет зияющую дыру внутри него.

Однако в этот самый момент появляется таинственная группа. Сделка сорвалась. Никто из посторонних не должен был об этом знать. И среди хаоса и беспорядка теневая группа, кажется, узнает Кирю. Нельзя допустить, чтобы они растворились в тени. Хотя он разорвал все связи со своим прошлым, Казума Кирю снова вступает в водоворот преступного мира.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam и Microsoft Store 9 ноября.