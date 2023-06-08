Новые скриншоты, подробности и дата выхода Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name утекли в сеть ©

Игра Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет 9 ноября для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC, согласно объявлениям на сайте отслеживания цен PlayStation Store PSDeals.

Вот описание в PlayStation Store:

Сотрите свое прошлое, чтобы защитить свое будущее

Некогда легендарный якудза Кадзума Кирю инсценировал свою смерть и отказался от своего имени, чтобы защитить свою семью. Теперь он втянут в конфликт с таинственной личностью, пытающейся вывести его из подполья. Под кодовым именем "Joryu" Кирю начинает захватывающее повествование в захватывающем экшене с сокрушительными боями в ярких местах, наполненных захватывающими персонажами и действиями.

Динамически переключайтесь между стилями боя якудза и агента в захватывающем ближнем бою.

В стиле якудза наводите страх на врагов, применяя дикие агрессивные приемы, основанные на беспрецедентной силе и чутье Кирю. А в стиле агента наносите удары с абсолютной скоростью и точностью, используя при этом множество высокотехнологичных приспособлений, таких как наэлектризованные связывающие провода, чтобы оглушить врагов и отправить их в полет.

Стратегически адаптируйтесь к ситуации и используйте оба стиля, чтобы доминировать и уничтожать полчища врагов.

Бесконечные развлечения

Неважно, сражаетесь ли вы на секретной арене замка, поете новую песню в караоке, наслаждаетесь напитками в кабаре-клубе или участвуете в карманных гонках - мир предлагает множество захватывающих впечатлений. Интригующий информатор по имени Акаме также предлагает захватывающие подзадания, вовлекая вас в эпическое противостояние, которое разворачивается по мере того, как вы исследуете и наслаждаетесь Сотенбори, Иокогамой и таинственным Замком.