Новый сюжетный трейлер Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name посвящён главному герою Казуме Кирю

Издатель SEGA и разработчик Ryu Ga Gotoku Studio выпустили новый трейлер Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, в котором представлен главный герой Казума Кирю, известный под кодовым именем Джорю.
Когда-то легендарный якудза, Казума Кирю инсценировал собственную смерть и отказался от своего имени ради защиты своей семьи. Теперь он втянут в конфликт из-за загадочной фигуры, пытающейся выгнать его из укрытия. Под псевдонимом «Джорю» Кирю приступает к захватывающему повествованию с сокрушительными боями в ярких локациях, наполненных захватывающими персонажами и действиями.
Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam и Microsoft Store 9 ноября.
Я все время задавался вопросом. А почему япошки так сильно отождествляют в положительную сторону такой биомусор, как якудза ? Ну вот смотрите, бандиты есть везде и это нормально. Но такое уважение и трепет в аниме, играх , перед этим дерьмом, весьма странное. И вдобавок еще показывают их действия в виде комедийных ситуаций, пытаясь оправдать их убогое существование.
у меня возник вопрос , почему в стиме дата релиза игры отличается от даты в трейлере ? в стиме игра релизнится 08.11, в трейлере написали 09.11