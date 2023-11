Новый сюжетный трейлер Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name посвящён главному герою Казуме Кирю

Издатель SEGA и разработчик Ryu Ga Gotoku Studio выпустили новый трейлер Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, в котором представлен главный герой Казума Кирю, известный под кодовым именем Джорю.

Когда-то легендарный якудза, Казума Кирю инсценировал собственную смерть и отказался от своего имени ради защиты своей семьи. Теперь он втянут в конфликт из-за загадочной фигуры, пытающейся выгнать его из укрытия. Под псевдонимом «Джорю» Кирю приступает к захватывающему повествованию с сокрушительными боями в ярких локациях, наполненных захватывающими персонажами и действиями.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam и Microsoft Store 9 ноября.