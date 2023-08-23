Первые превью Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name от IGN

- По сюжету, главный герой получает работу по обеспечению безопасности, но все идет не так, как надо, вследствие чего он становится втянут в криминальный мир Японии;
- Игра поделена на два боевых режима: классическая боевка Yakuza и стиль Джеймса Бонда, когда главный герой использует в бою четыре интересных гаджета. А именно — дроны, ракетные ботинки, бомбы в виде сигарет и провода-лассо;
- Каждый из этих гаджетов прекрасно дополняет боевку. Ботинки к примеру помогают уклоняться от ударов, а провода-лассо связывать врагов;
- Разработчики и в этой части не забыли о мини-играх. Даже в той одной локации, по которой дали побегать журналисту, можно было поиграть в дартс, покер и блэкджек;
- В игре будет и кабаре, в котором игроки смогут провести время с грудастыми, красивыми японками;
- А также гардероб с широким выбором одежды. Самое забавное, что после того, как вы выберете наряд, вам покажут, как главный герой идет по подиуму, дабы вы смогли со всех сторон взглянуть на своего персонажа;
- Будет и колизей, в котором вы сможете оттачивать свои боевые навыки, сражаясь со многими различными врагами.
Релиз состоится 9 ноября на PS5, PS4, Xbox Series S|X, Xbox One и PC. Ожидается, что у игры будут русские субтитры.