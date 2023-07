Похоже, Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name на Западе ждёт только цифровой релиз ©

Подозрения, возникшие в предыдущие недели, привели к мысли, что Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name не появится в розничном формате. Сообщение, опубликованное Ryu Ga Gotoku Studio в Твиттере, похоже, подтвердило опасения игроков.

В сообщении в твиттере Ryu Ga Gotoku Studio, внутренняя студия SEGA, занимающаяся серией Like a Dragon (ранее известная как Yakuza), подтвердила, что Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name будет доступна для скачивания с 9 ноября этого года. Дата запуска игры уже была известна, но из слов, использованных в твите, игроки сделали вывод, что на западном рынке релиза в розничном формате не будет.

Новость уже была ожидаема в последние недели некоторыми розничными торговцами США, которые вступили в контакт с SEGA. На данный момент, похоже, больше не осталось сомнений относительно метода распространения, выбранного японским издателем в западных странах.