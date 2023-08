Премьера нового трейлера к экшену Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name состоится 18 августа ©

Компания-разработчик RGG Studio объявила, что премьера нового трейлера к предстоящей игре Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name состоится 18 августа 2023 г. в 14:00 по московскому времени.

Пока не сообщается, чего именно стоит ожидать от нового трейлера, но, скорее всего, мы узнаем новую информацию о сюжете, персонажах и игровом процессе. О том, будет ли выпущена английская версия ролика, пока ничего не известно.

В игре Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name представлены два боевых стиля, в которых игроки могут переключаться между стилями Yakuza и Agent в жестоком ближнем бою. Используя стиль Yakuza, наводите страх на врагов, применяя дико агрессивные приемы, основанные на непревзойденной силе и мастерстве Кирю.

А в стиле Agent вы сможете наносить удары с абсолютной скоростью и точностью, используя при этом множество высокотехнологичных приспособлений, чтобы оглушать и отправлять в полет врагов.

Игра Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет 9 ноября 2023 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК через Windows и Steam.