Продажи Like a Dragon Gaiden в Японии превысили 123 000 копий

На прошлой неделе состоялся мировой релиз игры Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, а в Японии эккшен уверенно стартовал с точки зрения физических продаж. Согласно последним данным Famitsu, игра стала самой продаваемой на этой неделе, несмотря на то, что Super Mario Bros. Wonder по-прежнему занимает первое место с более чем 65 000 проданных копий.

А вот игра Like a Dragon Gaiden заняла второе и третье места: ее версии для PS5 и PS4 были проданы в количестве 63 000 и 60 000 копий соответственно, а общее количество проданных физических единиц после запуска составило более 123 000 копий, что является впечатляющим показателем для небольшого спин-оффа. Для сравнения, когда Yakuza 7 вышла в Японии в 2020 году, было продано более 157 000 копий.

Другая новинка, Call of Duty: Modern Warfare 3, также заняла два места в первой десятке: версия для PS5 (более 22 тыс. проданных копий) оказалась на 4-м месте, а версия для PS4 (более 8 тыс. проданных копий) - на 6-м, что в общей сложности составляет более 31 тыс. проданных копий. Для сравнения, прошлогодняя игра Call of Duty: Modern Warfare 2 продалась в Японии в количестве более 42 000 экземпляров.

Ниже вы можете ознакомиться с полным списком продаж аппаратного и физического программного обеспечения за неделю, завершившуюся 12 ноября.

Продажи программного обеспечения (в скобках продажи за весь период):