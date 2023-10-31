Продюсер серии Like a Dragon/Yakuza раскрыл секрет успеха серии

Секрет успеха серии Like a Dragon, ранее известной как Yakuza, по-видимому, довольно прост. В недавнем интервью изданию automaton-media продюсер серии Масаёси Ёкояма рассказал о процессе создания игр Like a Dragon.
В интервью прозвучало интересное замечание от SEGA, о котором рассказал Ёкояма. Главное - ничего не менять. Ёкояма рассказал, что руководители Sega постоянно призывают его не менять основную формулу серии.
SEGA всегда говорит мне: "Ничего не меняй". Они говорят: "Просто продолжай делать те же игры, что и раньше".
И, похоже, это работает. Серия Like a Dragon постоянно получает высокую оценку за высокое качество и приверженность своей уникальной идентичности. Серия стала мировым феноменом, поклонники по всему миру высоко оценивают уникальное сочетание экшена, криминальной драмы и юмора. Похоже, что секрет успеха заключается в надежности, которой доверяют основные поклонники.
Почему же Ёкояма считает, что формула Like a Dragon продолжает работать?
Я думаю, что это потому, что серия так сильно привязан к реальности. Персонажи правдоподобны, сюжеты правдоподобны, а мир захватывает. Люди могут общаться с играми на личном уровне.
Ёкояма также считает, что уникальное сочетание жанров в этой серии во многом определяет ее привлекательность.
Игры Like a Dragon представляют собой смесь различных жанров. Здесь есть и экшен, и криминальная драма, и юмор, и даже немного романтики. Такое смешение жанров делает игры привлекательными для широкого круга людей.
Конечно, серия Like a Dragon / Yakuza не лишена критики. Некоторые жалуются, что игры слишком шаблонны, а сюжетные ходы предсказуемы.
Like a Dragon: Gaiden выйдет 9 ноября 2023 года для PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК.
Грамотный реюз ассетов. Одна и та же улица каждый год + раз в пару лет ещё какой-нибудь район, который тоже реюзается иногда. А раз с локацией решено - достаточно поменять рекламные вывески, и все усилия бросить на сюжет и персонажей. Отличная формула, как по мне.
Справедливости ради, три движка сменили, переделывая всё почти с нуля, из-за чего выходили недоделки типа 3 и 6, но геймплейная формула не давала сбой даже в пошаговой 7ке.