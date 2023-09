Разработчики Like a Dragon анонсировали RGG Summit Fall 2023 на 20 сентября ©

Компания Sega объявила официальную дату проведения RGG Summit Fall 2023, очередного мероприятия, посвященного серии Ryu Ga Gotoku, известной на Западе как Like a Dragon: 20 сентября мы получим более подробные новости о Like a Dragon Gaiden и Infinite Wealth, а также возможные другие анонсы.

Таким образом, RGG Summit Fall 2023 состоится 20 сентября в 12:00 по японскому времени, что соответствует 6:00 утра по московскому времени. Презентация будет транслироваться в прямом эфире на YouTube и станет незабываемым событием для всех поклонников знаменитой серии игр Sega.

Основное внимание на RGG Summit Fall 2023, очевидно, будет уделено Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name и Like a Dragon: Infinite Wealth - двум главам, выходящим в ближайшее время, и вряд ли найдется место для чего-то еще, учитывая и без того неординарную ситуацию, когда две игры такого уровня выходят практически одновременно.

В любом случае, не исключено, что в ожидании официальной информации могут появиться и другие новости. Напомним, что релиз Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name назначен на 9 ноября 2023 года на PC, PlayStation и Xbox, а выход Like a Dragon: Infinite Wealth запланирован на начало 2024 года, точной даты пока нет.