Самая короткая, но одна из лучших в серии - появились первые оценки Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

До выхода экшена Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name осталось всего несколько дней и западные издания представили свои обзоры на новые приключения культового героя Казумы Кирю от японской студии Ryu Ga Gotoku Studio. Игра выйдет 8 ноября для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, ПК и так же будет доступна в подписке Game Pass.

Несмотря на то, что игра была сделана всего за полгода, журналисты отметили хорошее количество контента и отличный сюжет с эмоциональными ситуациями. В общем, "обязательно к прохождению" для любителей серии. На Metacritic средний рейтинг Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name — 81 балл из 100 на основе 19 обзоров.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - это просто добротно сделанная Yakuza в старом добром стиле. Ноль революции, немного эволюции, фантастический сценарий и тонна контента. То есть все то, за что мы любим Казуму Кирю и его приключения вот уже почти 20 лет.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - это нечто большее, чем "просто спин-офф". Эта часть не только создает контекст для повторного появления Кирю в качестве главного героя франшизы Like a Dragon, но и привносит в игру ностальгию, а также некоторые новые элементы геймплея. В целом, эта игра, возможно, не такая длинная, как основные части Like a Dragon (но не волнуйтесь, ее нельзя считать "короткой"), но она стоит на своем месте как видеоигра, которую следует считать обязательной для прохождения в рамках франшизы.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - это и отход назад, и шаг вперед. При этом она является более коротким, но все же действительно превосходным примером всего того, что делало серию такой замечательной на протяжении многих лет.