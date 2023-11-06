Самая короткая, но одна из лучших в серии - появились первые оценки Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

До выхода экшена Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name осталось всего несколько дней и западные издания представили свои обзоры на новые приключения культового героя Казумы Кирю от японской студии Ryu Ga Gotoku Studio. Игра выйдет 8 ноября для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, ПК и так же будет доступна в подписке Game Pass.
Несмотря на то, что игра была сделана всего за полгода, журналисты отметили хорошее количество контента и отличный сюжет с эмоциональными ситуациями. В общем, "обязательно к прохождению" для любителей серии. На Metacritic средний рейтинг Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name — 81 балл из 100 на основе 19 обзоров.
Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - это просто добротно сделанная Yakuza в старом добром стиле. Ноль революции, немного эволюции, фантастический сценарий и тонна контента. То есть все то, за что мы любим Казуму Кирю и его приключения вот уже почти 20 лет.
Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - это нечто большее, чем "просто спин-офф". Эта часть не только создает контекст для повторного появления Кирю в качестве главного героя франшизы Like a Dragon, но и привносит в игру ностальгию, а также некоторые новые элементы геймплея. В целом, эта игра, возможно, не такая длинная, как основные части Like a Dragon (но не волнуйтесь, ее нельзя считать "короткой"), но она стоит на своем месте как видеоигра, которую следует считать обязательной для прохождения в рамках франшизы.
Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - это и отход назад, и шаг вперед. При этом она является более коротким, но все же действительно превосходным примером всего того, что делало серию такой замечательной на протяжении многих лет.
Короткая - это сколько? Обычно на якудзу у меня в среднем уходит 50 и больше часов. Если побочки все проходить, да в минииграх зависнуть, можно и на 100+ часов засесть почти в любой якудзе.
Так сколько это короткая? Часов 20 наверное стоит ждать минимум? Плюс побочки наверное - да? Ну для меня это не коротко, а очень даже длинно. Чёто я сомневаюсь, что японцы будут делать короткую Якудзу на 5-10 часов. 100% часов 20-30 точно они сделали. В этом можно не сомневаться, я уверен.
Я думаю что те кто оценивали игру не смотрели на побочки и мини игры, только сюжет.
Эх, скорее бы 8 ноября.
По меркам Якудзы короткая это сколько? 40 часов графомании, 5 часов геймплея?
Не преувеличивай. В якудзах никогда не было так мало геймплея, как ты говоришь. Диалогов, кат-сцен, конечно, в якудзах дикое количество - это факт. Но между этими роликами геймплея очень много - это тоже факт.
И цена интересно какая?
22к тенге, или же 4500 руб +-
Мафия + карате = Якудза