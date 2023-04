Sega и RGG Studio объявили пять победительниц, которые появятся в роли хостес в Like A Dragon Gaiden ©

Вчера, во время прямой трансляции из Токио, Sega и Ryu Ga Gotoku Studio объявили пять победительниц прослушивания для игры Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Пять девушек, изображенных выше, - это Аю, Аи Канаме, Kson, Аи Саяма и Кокоро Накаяма. Они будут играть роли хостес, работающих в кабаре-клубе, который появится в игре. Они были выбраны среди большого количества участников, прошедших через серию прослушиваний.

Если вы раньше не играли в серию игр Like a Dragon (ранее известную как Yakuza), вы можете не знать, что такое "клуб-кабаре". Это (возможно, чрезмерно) буквальный перевод японского термина "Kyabakura", который обозначает клубы с хостес. Это заведения, часто посещаемые бизнесменами, в которых они могут заплатить, чтобы выпить и пообщаться с привлекательными дамами. Они появлялись в нескольких частях серии, и мы снова увидим их в игре Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Главный герой сериала Кадзума Кирю был и клиентом, и менеджером нескольких Kyabakura и даже сам работал в хостес-клубе (версия, предназначенная для дам, нанимающих привлекательных мужчин). Стоит напомнить, что, хотя СМИ часто ассоциируют кябакуру с формой секс-торговли, любое сексуальное взаимодействие с хостес и хостами обычно строго запрещено, по крайней мере, на самом рабочем месте.

Во время трансляции мы также услышали от главы студии Масаеси Йокояма, что это, скорее всего, последнее прослушивание подобного рода для франшизы. Хотя он говорил это и раньше, и в итоге сделал это снова, потому что для этого было время, он считает, что эта группа девушек действительно представляет собой финал этой традиции. Конечно, это не означает, что в дальнейшем не будет частных прослушиваний.