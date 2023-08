Sega представила новый трейлер Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name ©

SEGA и студия Ryu Ga Gotoku провели прямую трансляцию игры Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, которая выйдет в ноябре этого года для PS5, PS4, Xbox и Steam.

После окончания трансляции авторы поделились трейлером для предстоящего экшена Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, подтвердив, что в игре будет присутствовать специальная пробная версия для Like a Dragon: Infinite Wealth.

Она будет доступна в день выхода Gaiden, а прохождение Gaiden позволит получить "особый контент, например, сцены, не вошедшие в основную игру".

В Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name представлены два боевых стиля, в которых игроки могут переключаться между стилями Yakuza и Agent в жестоком ближнем бою. В стиле Yakuza вы сможете наводить страх на врагов, применяя дико агрессивные приемы, основанные на непревзойденной силе и мастерстве Кирю.

А в стиле агента вы сможете наносить удары с абсолютной скоростью и точностью, используя при этом множество высокотехнологичных приспособлений, таких как наэлектризованные путы, чтобы оглушать и отправлять в полет врагов.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет 9 ноября 2023 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК через Windows и Steam.