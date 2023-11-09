Sega представила релизный трейлер Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Sega и студия RGG объявили о том, что игра Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name уже доступна для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. Причем на ПК игра вышла еще вчера. По этому случаю был опубликован релизный трейлер, рассказывающий об основных особенностях геймплея и сюжетной линии, которые ожидают поклонников этого приключения.
В игре Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name представлены два боевых стиля, в которых игроки могут переключаться между стилями Yakuza и Agent в висцеральном ближнем бою. В стиле Yakuza наводите страх на врагов, применяя дико агрессивные приемы, основанные на непревзойденной силе и мастерстве Кирю.
А в стиле агента, который наносит удары с абсолютной скоростью и точностью и использует множество высокотехнологичных приспособлений, таких как наэлектризованные провода, чтобы оглушить врагов и отправить их в полет. Эта часть также восполнит пробел, связанный с появлением Кирю в седьмой основной части, и заложит основу для игры Like a Dragon Infinite Wealth.