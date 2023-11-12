Sega выложила расширенную версию популярной караоке-песни "Baka Mitai"

После выхода игры Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name компания Sega выложила в открытый доступ расширенную версию популярной караоке-песни "Baka Mitai". Показано несколько сюжетных эпизодов из серии, поэтому тем, кто не знаком с играми, лучше не смотреть эти кадры, так как в них часто встречаются спойлеры.
В игре Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name представлены два боевых стиля, в которых игроки могут переключаться между стилями Yakuza и Agent в жестоком ближнем бою. В стиле Yakuza наводите страх на врагов, применяя дико агрессивные приемы, основанные на непревзойденной силе и мастерстве Кирю.
А в стиле агента, который наносит удары с абсолютной скоростью и точностью и использует множество высокотехнологичных приспособлений, таких как наэлектризованные провода, чтобы оглушить врагов и отправить их в полет. Эта часть также восполнит пробел, связанный с появлением Кирю в седьмой основной части, и заложит основу для игры Like a Dragon Infinite Wealth.
Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.
Dame da ne. Dame yo dame na no yo
Anta ga suki de sukisugite
Dore dake tsuyoi osake demo
Yugamanai omoide ga baka mitai
Ну, это уже современная классика!