Серые будни Казумы Кирю: опубликован вступительный ролик Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ©

Издательство SEGA и компания-разработчик Ryu Ga Gotoku Studio выпустили вступительный ролик к игре Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, в котором звучит оригинальная тема "Katatoki" в исполнении Ёдзиро Нода и J.I.D.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет 9 ноября для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam и Microsoft Store.