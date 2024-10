Спин-офф Yakuza стал временно бесплатным в Steam

SEGA объявила, что пользователи Steam могут бесплатно поиграть в Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name — спин-офф серии Like a Dragon, который рассказывает историю Казумы Кирю между Yakuza 6 и Yakuza: Like a Dragon.

Правда, акция с нюансом: геймерам доступна не полная версия Like a Dragon Gaiden, а лишь пробная на четыре часа. Зато SEGA предлагает приобрести игру до 7 ноября с 50% скидкой за $25 (2,4 тыс. рублей по курсу ЦБ без НДС).

Акция с временно бесплатной Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name продлится до 28 октября 2024 года.