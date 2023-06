Стали известны системные требования к ПК Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ©

SEGA раскрыли системные требования ПК для Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Как и в большинстве выпусков SEGA для ПК, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name будет использовать технологию защиты от несанкционированного доступа Denuvo.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name выйдет 8 ноября и будет однопользовательской игрой.

Минимальные:

ОС: Windows 10 1903 (сборка ОС 18362)

Процессор: Intel Core i5-3470, 3,2 ГГц или AMD Ryzen 3 1200, 3,1 ГГц

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce GTX 960, 2 ГБ или AMD Radeon RX 460, 2 ГБ или Intel Arc A380, 6 ГБ

DirectX: версия 12

Дополнительные примечания: 1080p Low @ 30 FPS с Balanced FSR 1.0, требуется ЦП, поддерживающий набор инструкций AVX и SSE4.2.

Рекомендуемые: